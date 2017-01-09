نفى عبدالمنعم محمود، مدير البرامج السياسية والإخبارية في شبكة التلفزيون العربي، بشكل قطعي، ما تردد بشأن تلقي الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، مبلغ 100 ألف دولار مقابل ظهوره في برنامج “وفي رواية أخرى” على التلفزيون العربي.

وقال “محمود”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “بتوقيت مصر” المذاع على التلفزيون العربي، إن الدكتور محمد البرادعي، لم يطلب أي “مليم”، مقابل ظهوره على شاشة التلفزيون العربي، مؤكداً في الوقت نفسه أن “التلفزيون العربي لم يعرض أي مقابل مالي على الدكتور البرادعي”.

ومنذ إذاعة الجزء الأول من حوار الدكتور محمد البرادعي على “التلفزيون العربي” وردود الفعل تتوالي على مواقع التواصل الاجتماعي، يضاف إليها حملات إعلامية شعواء ضد البرادعي والتلفزيون العربي.