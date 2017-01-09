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عكاشة يكشف سبب تزايد «العمليات الإرهابية» في سيناء
الخبير الامني خالد عكاشة

عكاشة يكشف سبب تزايد «العمليات الإرهابية» في سيناء

الإثنين، 9 يناير 2017 05:11 م

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن هناك إصرارا من قبل التنظيم الإرهابي في سيناء لاستهداف العريش بشكل مكثف، وإن هذا الأمر يحتاج وقفة وإعادة نظر في مستوى تأمين المدينة، خاصة مع نجاح القوات في تأمين رفح والشيخ زويد.
وأوضح عكاشة في مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على فضائية “الحياة”، اليوم الاثنين، أن هناك استحداثا للمواقع التي يتم ارتكاب العمليات الإرهابية فيها وقد يكون هناك مساعدات من بعض المدنيين ساهمت في تنفيذ العملية، وأن التنظيمات الإرهابية تمتلك حرية في الحركة بشكل ما قد ترع إلى وجود ثغرات أمنية تحتاج لوضع حد لها، متابعا أن أغلب الأهالي يدفعون ثمنا باهظا تحت ضغط العمليات الإرهابية ومكافحة الإرهاب في المنطقة وهم يستحقون كل الاحترام والتقدير.

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