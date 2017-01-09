أعلنت شركة إتش بي عن بدء مبيعات هاتفها الذكي HP Elite X3 بنظام تشغيل ويندوز 10 في الأسواق الروسية، وهو واحد من هواتف ويندوز 10 القليلة التي تدعم خاصية التحوّل إلى بيئة سطح المكتب.

ويحمل الهاتف مواصفات تقنية قوية تتضمن شاشة “AMOLED” مقاس 5.96 بوصة بدقة 2560 × 1440 بكسل، ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراغون 820 مع 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين داخلية 64 غيغابايت، يُمكن زيادتها باستخدام بطاقات microSD، بالإضافة إلى مخرج USB Type-C، وكاميرا خلفية 16 ميغا بكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميغا بكسل، كما يدعم معيار IP67 المقاوم للماء والأتربة.

ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة الحجم، تصل سعتها إلى 4150 ميلي أمبير، مما يعني أن الهاتف سيكون قادرا على الصمود لفترة أطول من بقية الهواتف الرائدة، وهذا أمر يناسب رجال الأعمال الذين يقضون وقتا أطول في التنقلات طيلة اليوم بين مكاتب العمل والاجتماعات.

كما يمكن للهاتف أن يتحول إلى حاسوب شخصي باستخدام صندوق التحويل، ويدعم استخدام شاشة ولوحة مفاتيح بفضل نظام ويندوز 10، وهو مزود بالعديد من برمجيات إتش بي السحابية التي تستهدف بها العملاء المحترفين من الشركات المختلفة.

ويبلغ سعر هاتف HP Elite X3 على المتجر الإلكتروني الرسمي لمايكروسوفت في روسيا قرابة 900 دولار أمريكي، وبسعر 800 دولار من دون صندوق التحويل إلى بيئة سطح المكتب.