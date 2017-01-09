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«إسكان النواب»: تفعيل قانون تجريم البناء على الأراضي الزراعية
مجلس الشعب

«إسكان النواب»: تفعيل قانون تجريم البناء على الأراضي الزراعية

الإثنين، 9 يناير 2017 05:08 م

كدت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه منذ ثورة 25 يناير 2011، زادت التعديات على الأراضي الزراعية بشكل كبير للغاية، وبناء عقارات عليها، واللجنة تسعى للاستفادة ماديًا من المستفيدين من هذه التعديات، خاصةً مع استحالة عودة الأرض لطبيعتها الزراعية، بعد تبويرها للبناء عليها، مشيرةً إلى أن عدد المخالفات وصل 68 ألف فدان.

وأضافت “فهيم”، في لقاء خاص مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أنه سيتم تشكيل لجنة لحصر عدد المباني المتعدية، وعدد الأدوار لتحديد مبالغ التعويضات، وسيجري تفعيل القانون الخاص بتجريم البناء على الأراضي الزراعية منذ يناير 2017، ويتم تحويلها من جنحة إلى جناية.

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