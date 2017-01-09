شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون من خلال الشراكة بين القطاع الحكومي ممثلا في وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص ممثل في مجموعة مستشفيات كليوباترا (ش.م.م.) ، وذلك لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على أعلى مستوى بمستشفيات المناطق النائية.

قام بتوقيع البروتوكول مدير مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد الدكتور محمد السيد موسى ممثلا عن وزارة الصحة والسكان والدكتور أحمد عز الدين محمود رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثل شركة مستشفيات كليوباترا (ش.م.م.).

وأوضح وزير الصحة، أنه تم الإتفاق على اختيار مستشفيات الداخلة والخارجة العام بمحافظة الوادي الجديد كبداية لمشروع التعاون ، حيث ستقوم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالتمويل المالي للتعاقد مع الأساتذة الإستشاريين الحاصلين على درجة الدكتوراة في تخصصات جراحة العظام والمخ والأعصاب والرعاية المركزة والتخدير والأطفال المبتسرين والرمد والأورام وقسطرة القلب والأشعة وجراحة المناظير والنساء (مناظير)، والأوعية الدموية، على أن يقوم الأساتذة باجراء عدد من الزيارات الشهرية للمستشفى بمعدل 68 زيارة على مدار الشهر الواحد مقابل مبلغ 1400 جنيه للزيارة الواحدة ليصبح اجمالي التمويل 95 ألف و200 جنيه شهريا، ما يعادل مليون و 142 ألف سنوياً ، وذلك لمستشفى الخارجة العام ، و‪ القيام باجراء عدد من الزيارات الشهرية للمستشفى بمعدل 40 زيارة على مدار الشهر الواحد مقابل مبلغ 1400 جنيه للزيارة الواحدة ليصبح اجمالي التمويل 56 ألف جنيه شهريا، بما يعادل 672 ألف جنيه سنويا، وذلك لمستشفى الداخلة العام ، على أن يكون التعاقد لمدة عام.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عز الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات كليوباترا إن الهدف الرئيسي من الشراكة أن تصل الخدمة الطبية للمريض المتواجد في المناطق النائية كما تصل للمريض المتواجد في القاهرة والأسكندرية.

وأضاف “إن دورنا الرئيسي كأكبر مجموعة مستشفيات في مصر هو المساهمة في الخدمة المجتمعية كجزء لا يتجزأ من تواجدنا ، حيث يوجد نقص بالاستشاريين في بعض المناطق النائية ، مما يعيق تقديم الخدمة الطبية على أمثل وجه، وعليه تم التنسيق والاتفاق مع وزير الصحة والسكان على اختيار محافظة الوادي الجديد كبداية للمشروع لتقديم الدعم المالي للمستشفيات المختارة حتى تتمكن المحافظة من تغطية جميع التخصصات الطبية لتقديم أكمل خدمة طبية للمريض المصري”.

وأكد وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين أن هذا البروتوكول جاء لتخفيف العبء عن المرضى بالمناطق النائية التي تعاني من نقص بالقوى البشرية.