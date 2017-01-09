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السيسي: مصر تتمتع بمقومات كبيرة للاستثمار
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي: مصر تتمتع بمقومات كبيرة للاستثمار

الإثنين، 9 يناير 2017 05:05 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لتأكيد السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلًا عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة.

كما أوضح الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية في مواجهة المشاكل المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيدًا في هذا الإطار بتفهم الشعب المصري لأهمية إجراء هذه الإصلاحات، وتحمله لتبعاتها رغم تأثيرها المباشر عليه.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة وفدًا من ممثلى صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.

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