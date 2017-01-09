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اليابان تقرر إنشاء أول لاندروفر سيطلق إلى القمر
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اليابان تقرر إنشاء أول لاندروفر سيطلق إلى القمر

الإثنين، 9 يناير 2017 04:56 م

قام خبراء يابانيون بدراسة مشروع لإنشاء لاندروفر قمري من صنع اليابان، حيث سيتم استخدام الجهاز للبحث عن المعادن على سطح القمر.

وتعمل شركة هاكوتو على تطوير هذه الفكرة، حيث وقعت اتفاقية تعاون مع وكالة الفضاء اليابانية جاكسا، وسيعمل الطرفان بموجبها معا لإنشاء لاندروفر قمري.

وتعتزم شركة هاكوتو اليابانية تطوير وإطلاق لاندروفر قمري إلى سطح القمر في عام 2017. وتتلخص وظيفة هذه العربة القمرية في جمع البيانات الأساسية عن المواد المتوافرة والطرق الممكنة لاستخراج الموارد الموجودة على سطح الكوكب.

يذكر أن جاكسا هي وكالة الفضاء اليابانية الوطنية، التي تشكلت من اندماج ثلاث منظمات مستقلة مكونة بذلك معهدا إداريا مستقلا.

وتعتبر الوكالة مسؤولة عن البحث والتطوير، وإطلاق الأقمار الصناعية إلى المدارات المختلفة في الفضاء. وتشارك الوكالة في أبحاث فلكية، وتخطط قريبا للقيام بمهمة بشرية تابعة لها إلى القمر.

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