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السيسي يؤكد أهمية الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية ممتلكات الدولة
السيسي في لقاء مع وزير اﻻسكان مصطفى مدبولي‎

السيسي يؤكد أهمية الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية ممتلكات الدولة

الإثنين، 9 يناير 2017 05:05 م

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجه بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة، كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مشدداً على أهمية دور الجهاز في حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلي ضبط الأنفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

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