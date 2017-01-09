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السيسي يستقبل ممثلين عن 27 «صندوقاً إستثمارياً»
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يستقبل ممثلين عن 27 «صندوقاً إستثمارياً»

الإثنين، 9 يناير 2017 04:59 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وفدًا ضم ممثلين عن 27 صندوقًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار، الذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية “هيرمس” للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء التعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار.

واستهل وزير المالية اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار، مستعرضًا ما يشهده الوضع الاقتصادي من مؤشرات إيجابية تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة بشكل ملحوظ وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشاد عمرو الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، منوهًا إلى أن عددًا من صناديق الاستثمار المشاركة في الوفد لديها استثمارات في مصر بالفعل، إلا أن كثيرًا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليًا.

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