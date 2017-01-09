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السيسي يجتمع برئيس «المركزي للمحاسبات»
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يجتمع برئيس «المركزي للمحاسبات»

الإثنين، 9 يناير 2017 04:50 م

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع  المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التى يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وأضاف  السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجه بمواصلة دوره فى الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة فى مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مشدداً على أهمية دور الجهاز في حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.

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