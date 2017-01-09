انتشرت على شبكة الانترنت مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار نيزك فوق مقاطعة (أرخانغلسك) شمالي روسيا.

وقال ناطق باسم مرصد “بولكوفو” الفضائي في بطرسبورغ إن الجرم الفضائي تحطم في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي.

أما الفيديو فالتقطته كاميرا سيارة على أحد طرقات مقاطعة أرخانغلسك.

وفي هذا السياق أعلنت إدارة الطوارئ في المقاطعة أن الحادثة لم تسفر عن أية ضحايا أو خسائر.

وقال شهود العيان أيضا إن انفجار النيزك رافقه صوت مدوي أدى إلى تشغيل أنظمة الإنذار في بعض السيارات.