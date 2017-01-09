 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 04:21 مساءً
روابط سريعة
انفجار نيزك في سماء روسيا
صورة ارشيفية لسقوط نيزك

انفجار نيزك في سماء روسيا

الإثنين، 9 يناير 2017 04:49 م

انتشرت على شبكة الانترنت مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار نيزك فوق مقاطعة (أرخانغلسك) شمالي روسيا.

وقال ناطق باسم مرصد “بولكوفو” الفضائي في بطرسبورغ إن الجرم الفضائي تحطم في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي.

أما الفيديو فالتقطته كاميرا سيارة على أحد طرقات مقاطعة أرخانغلسك.

وفي هذا السياق أعلنت إدارة الطوارئ في المقاطعة أن الحادثة لم تسفر عن أية ضحايا أو خسائر.

وقال شهود العيان أيضا إن انفجار النيزك رافقه صوت مدوي أدى إلى تشغيل أنظمة الإنذار في بعض السيارات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3