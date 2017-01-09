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مقتل 17 حوثيا في غارات للتحالف العربي
قتلى في اليمن- الحوثيين

مقتل 17 حوثيا في غارات للتحالف العربي

الإثنين، 9 يناير 2017 04:50 م

أعلن الجيش الوطني اليمني مقتل 17 فردا من ميليشيات الحوثي وصالح في غارات للتحالف العربي استهدفت تجمعات لهم في منطقتي الحرض وميدي في محافظة حجة ، وذلك في منطقة حدودية مع السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) عربية اليوم الإثنين أن القصف الجوي لطائرات التحالف طال مواقع عسكرية ومركبات للمتمردين عند خطوط التماس مع قوات الشرعية.

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن قوات الشرعية تجري استعدادات لإرسال 3 ألوية عسكرية للمشاركة في معركة استعادة محافظة (صعدة) التي تعد معقلا للحوثيين.

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