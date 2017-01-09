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واشنطن أسقطت 26 ألف قنبلة في مناطق النزاعات عام 2016
|S|قنابل

واشنطن أسقطت 26 ألف قنبلة في مناطق النزاعات عام 2016

الإثنين، 9 يناير 2017 04:43 م

كشف تقرير للمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية أن واشنطن أسقطت أكثر من 26 ألف قنبلة في مناطق النزاعات حول العالم خلال عام 2016.

وأضاف التقرير - الذي نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين - أن الرئيس باراك أوباما لم يعتمد خلال فترة حكمه على التدخل المباشر في النزاعات بل توسيع نطاق العمليات الجوية ، موضحا أن سوريا تصدرت القائمة بنحو 12192 قنبلة ، ثم العراق بواقع 12095 قنبلة.

ولفت التقرير إلى أن عدد القنابل التي أسقطتها دول التحالف في العراق وسوريا بلغ 30743 قنبلة خلال عام 2016 ، كانت حصة الولايات المتحدة الأمريكية منها 79%.

وشهدت أفغانستان سقوط 1337 قنبلة أمريكية رغم أن الولايات المتحدة بدأت الانسحاب من كابول منذ سنوات ، إلا أن الأوضاع في تلك البلاد لم تستقر.
واحتلت ليبيا المركز الرابع حيث تلقت 496 قنبلة ، ثم اليمن 34 قنبلة ، والصومال 14 قنبلة ، وأخيرا باكستان بواقع 3 قنابل.

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