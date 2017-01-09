واشنطن أسقطت 26 ألف قنبلة في مناطق النزاعات عام 2016

كشف تقرير للمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية أن واشنطن أسقطت أكثر من 26 ألف قنبلة في مناطق النزاعات حول العالم خلال عام 2016.

وأضاف التقرير - الذي نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين - أن الرئيس باراك أوباما لم يعتمد خلال فترة حكمه على التدخل المباشر في النزاعات بل توسيع نطاق العمليات الجوية ، موضحا أن سوريا تصدرت القائمة بنحو 12192 قنبلة ، ثم العراق بواقع 12095 قنبلة.

ولفت التقرير إلى أن عدد القنابل التي أسقطتها دول التحالف في العراق وسوريا بلغ 30743 قنبلة خلال عام 2016 ، كانت حصة الولايات المتحدة الأمريكية منها 79%.

وشهدت أفغانستان سقوط 1337 قنبلة أمريكية رغم أن الولايات المتحدة بدأت الانسحاب من كابول منذ سنوات ، إلا أن الأوضاع في تلك البلاد لم تستقر.

واحتلت ليبيا المركز الرابع حيث تلقت 496 قنبلة ، ثم اليمن 34 قنبلة ، والصومال 14 قنبلة ، وأخيرا باكستان بواقع 3 قنابل.