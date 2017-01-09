علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على الدعاوي المقدمة ضده لإسقاط جنسيته وسحب قلادة النيل، قائلًا:”تصاعد الفاشية”.

وكتب “البرادعي”، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوينات القصير “تويتر”، اليوم الإثنين، “مذكرة في “البرلمان” ودعاوى قضائية لتجريدي من الجنسية ردًا على مقابلة تلفزيونية تشرح ما حدث من خطأ.. تصاعد الفاشية”.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، استعدادهم لتقديم طلبات للبرلمان، لإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، نظرًا لتكديره السلم والأمن العام للدولة المصرية.