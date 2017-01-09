 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 04:20 مساءً
روابط سريعة
البرادعي عن «إسقاط جنسيته»: تصاعد للفاشية
البرادعي

البرادعي عن «إسقاط جنسيته»: تصاعد للفاشية

الإثنين، 9 يناير 2017 04:47 م

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على الدعاوي المقدمة ضده لإسقاط جنسيته وسحب قلادة النيل، قائلًا:”تصاعد الفاشية”.
وكتب “البرادعي”، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوينات القصير “تويتر”، اليوم الإثنين، “مذكرة في “البرلمان” ودعاوى قضائية لتجريدي من الجنسية ردًا على مقابلة تلفزيونية تشرح ما حدث من خطأ.. تصاعد الفاشية”.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب المصرى، استعدادهم لتقديم طلبات للبرلمان، لإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، نظرًا لتكديره السلم والأمن العام للدولة المصرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3