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الإثنين 9 يناير 2017 04:25 مساءً
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الجهاز الطبي بالأهلي يعفي عماد متعب من تدريبات الجري
عماد متعب

الجهاز الطبي بالأهلي يعفي عماد متعب من تدريبات الجري

الإثنين، 9 يناير 2017 04:37 م

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي عدم إشراك المهاجم عماد متعب، في تدريبات الجري بالملعب صباح اليوم الاثنين والاكتفاء فقط بأداء التدريبات داخل صالة الجيم بالنادي، بسبب شعوره بارتفاع في درجات الحرارة.

ومن جانبه ، قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي - في تصريح لموقع النادي اليوم الاثنين - إن اللاعب النيجيري جونيور أجايي، سيتواجد في مران الفريق المسائي اليوم الاثنين..وعاد أجايي من بلاده أمس الأحد؛ بعد انتهاء أجازته التي حصل عليها عقب مباراة الزمالك في ختام مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

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