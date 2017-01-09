استقبل رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكـردي اليوم الاثنين الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور ماساكي سوزوكي نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الإقليمية والدولية لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية ـ خلال اللقاء ـ حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعة اليابانية من خلال فرع الجامعة ببرج العرب الذى يتضمن كلية تكنولوجية.

وأشار الى أن الجامعة تقوم الآن بإدراج عدة برامج دراسية جديدة ضمن المقررات الدراسية وتطوير البرامج الأخرى في التخصصات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل، وأكد أهمية التعاون بين الجانبين والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل منهم.

ومن جانبه، أشار رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الى أن الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية بمرحلة البكالوريوس سوف تبدأ في سبتمبر هذا العام في 8 تخصصات بكلية الهندسة، وأوضح أن الجامعة تضم شركاء من 12 جامعة ومعهد بحثى علمي في اليابان.

وأضاف أنه تم الانتهاء من البنية الأساسية بالجامعة وإنشاء 13 مبنى تتضمن مباني أكاديمية وإدارية وقاعات محاضرات ومركز أبحاث ومبنى للخدمات.