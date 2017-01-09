 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 04:31 مساءً
روابط سريعة
تعاون بين جامعتي الإسكندرية والمصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
جامعة الاسكندرية

تعاون بين جامعتي الإسكندرية والمصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 9 يناير 2017 04:36 م
محيط: متابعات

استقبل رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكـردي اليوم الاثنين الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور ماساكي سوزوكي نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الإقليمية والدولية لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية ـ خلال اللقاء ـ حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعة اليابانية من خلال فرع الجامعة ببرج العرب الذى يتضمن كلية تكنولوجية.

وأشار الى أن الجامعة تقوم الآن بإدراج عدة برامج دراسية جديدة ضمن المقررات الدراسية وتطوير البرامج الأخرى في التخصصات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل، وأكد أهمية التعاون بين الجانبين والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل منهم.

ومن جانبه، أشار رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الى أن الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية بمرحلة البكالوريوس سوف تبدأ في سبتمبر هذا العام في 8 تخصصات بكلية الهندسة، وأوضح أن الجامعة تضم شركاء من 12 جامعة ومعهد بحثى علمي في اليابان.

وأضاف أنه تم الانتهاء من البنية الأساسية بالجامعة وإنشاء 13 مبنى تتضمن مباني أكاديمية وإدارية وقاعات محاضرات ومركز أبحاث ومبنى للخدمات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3