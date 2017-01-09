 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 04:22 مساءً
روابط سريعة
بوتين يعزي السيسي في ضحايا «هجوم العريش»
السيسي وبوتين

بوتين يعزي السيسي في ضحايا «هجوم العريش»

الإثنين، 9 يناير 2017 04:35 م

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا هجوم العريش الإرهابي.
ووفقا لبيان صادر عن الكريملين اليوم ، فقد أكد بوتين في برقيته على ضرورة بذل كافة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب معلنا استعداد موسكو للعمل مع القاهرة في مواجهة هذه التهديدات.
وقال بوتين “إن حادث العريش يؤكد مرة أخرى على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي” ، مؤكدا استعداد روسيا مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء المصريين في مكافحة هذا الخطر العالمي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3