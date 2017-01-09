بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا هجوم العريش الإرهابي.

ووفقا لبيان صادر عن الكريملين اليوم ، فقد أكد بوتين في برقيته على ضرورة بذل كافة الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب معلنا استعداد موسكو للعمل مع القاهرة في مواجهة هذه التهديدات.

وقال بوتين “إن حادث العريش يؤكد مرة أخرى على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي” ، مؤكدا استعداد روسيا مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء المصريين في مكافحة هذا الخطر العالمي.