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علماء ينتجون خلايا جذعية صناعية للقلب
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علماء ينتجون خلايا جذعية صناعية للقلب

الإثنين، 9 يناير 2017 04:27 م

أورد موقع جامعة ولاية كارولينا الشمالية على الإنترنت أن فريقا من العلماء الصينيين والأمريكيين أنشأ خلايا جذعية صناعية لأنسجة القلب.

وتمتلك هذه الخلايا نفس مزايا الخلايا الطبيعية، ويمكن استخدام تقنية إنشائها لإنتاج أنواع أخرى من الخلايا.

ومن الممكن أن يؤدي العلاج بالخلايا الجذعية الطبيعية، على الرغم من فعاليته، إلى تشكل أورام، أو رفض جهاز المناعة للخلايا الجديدة، في حين تنخفض نسبة هذه المضاعفات عند استخدام الخلايا الصناعية.

وقد تم إنتاج الخلايا الجديدة على أساس حامض غليكول-اللبنيك، والإنزيمات التي تم الحصول عليها من مستنبت الخلايا الجذعية لقلب الإنسان.

ويذكر أن تجاربا، أجريت على فئران، كشفت عن خلايا جديدة، بإمكانها أن تساعد على نمو أنسجة القلب، مما يساعد على الشفاء بعد وقوع جلطة قلبية.

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