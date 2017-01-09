مع أن هناك بحراً أحمر وآخر أسود، إلا ان لونيهما لا يختلف عن سواهما.. وحده “ألبحر الأصفر” الذي سمي على لونه فعلاً، فلنتعرف على أسراره

البحر الأصفر ويعرف أيضا ببحر الغرب في كوريا الجنوبية والشمالية، هو الجزء الشمالي من بحر الصين الشرقي والذي بدوره يكون جزءا من المحيط الهادي. يقع هذا البحر بين الأراضي الصينية وشبه الجزيرة الكورية و يمتد إلى مسافة 640 كم و يبلغ أقصى عمق للبحر نحو 91 مترا و يغطي مساحة 1.243.194 كم 2.

سمي البحر الأصفر بهذا الإسم نسبة للون الأصفر القادم من الرمال الرسوبية و الطمي و الرمال التي يجرفها نهر هوانج معه عند يصب في البحر الأصفر و نسبة أيضاً للغبار الرملية القادمة من صحراء غوبا في الصين حيث تتمزج مياه البحر بالرمال الصفراء مما تبقى مياه البحر متلونة باللون الأصفر ، وتساهم الرمال الصفراء والرواسب في نمو الطحالب و العوالق النباتية لأن بين مياه البحر رسوبيات عضوية جرفتها المياه معها و فرصة مناسبة لنمو العوالق الخضراء على البحر . يصب في البحر الأصفر عدة أنهار قادمة من الصين و هي نهر هاي هي و نهر هوانغ، نهر لياو، نهر يالو و يعتبر نهر هاي هي هو النهر الذي يقطع العاصمة الصينية بكين و مدينة تيانجين ثم يصب في البحر الأصفر و غيرها من الأنهار الصينية , يذكر إن مساحة البحر الصفر تبلغ ثلاثمائة و ثمانون الف كيلو متر مربع ، و يعد البحر الأصفر حسب موقعه الجغرافي هو جزء من بحر الصين الشرقي.

حيث تبلغ مساحة المياه الإقليمية للصين في البحر الأصفر تسعمائمة و ستون كيلو متر من جهة الشمال باتجاه الجنوب و مسافة سبعمائة كيلو متر من الشرق للغرب .

ويطلق اسم هوانغ هاي (البحر الأصفر) الذي يعتبر فرع ضعيف في المحيط الهادئ، و البحر الأصفر يربط خليج وياودونغ و غيرها من الخلجان الأخرى عن طريق مضيق شاي هلاي Chihli. أمّا الجهة الغربية لكوريا الشمالية فيطل على البحر الأصفر الخليج الكوري من خلال مدينة لياونينغ .نذكر إن ما يميز البحر الأصفر هو جزيرة شاندونج و هي تشكل مضيق يربط بين البحر الأصفر و بحر اليابان ، و يعد البحر الأصفر من البحار المتعرجة بسبب كثرة الخلجان و من ابرز الخلجان بجانب خليج كوريا هو خليج ليادولنج و خليج بو ، و مازال البحر الأصفر يحتفظ بهذا الإسم بسبب إستمرارية لونه على مدار السنة من الطمي و الرمال التي تطفو على سطحه .