نظمت محافظة الجيزة اليوم الاثنين قافلة طبية شاملة بمنطقة عزبة فكيهة بحي العمرانية تضمنت توزيع 1000 بطانية و1000 كرتونة مواد غذائية وإجراء الكشف الطبي وتوزيع الأدوية مجانا على المواطنين، وذلك بالتعاون مع نقابة الصيادلة وصندوق تطوير العشوائيات.

وشهد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة والدكتورة منال عوض نائب المحافظ والدكتور أحمد درويش نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات والدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة انطلاق أعمال القافلة الطبية الخيرية من داخل وحدة طب الأسرة بالكونيسة.

وقال المحافظ إن القافلة تأتي في إطار الإجراءات التي تقوم بها المحافظة والخدمات التى تقدمها بالمناطق الأكثر احتياجا ..مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المناسب بالمجان فى العديد من التخصصات.

وأشار الدالي إلى أنه، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تم عقد ندوات توعية خاصة بمكافحة المخدرات والإدمان ومن خلال التواصل مع الرقم الساخن للصندوق وتحويله للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة بجانب تقديم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات لبداية مشروعات خاصة بهم حتى لا يعودوا للتعاطى مرة أخرى .

وأكد الدالي أن الفترة المقبلة ستشهد تسيير العديد من القوافل الطبية لتشمل جميع قرى المحافظة خاصة التي تحتاج إلى المزيد من الخدمات والرعاية.

وتابع المحافظ عملية الكشف على المواطنين وتوزيع العلاج والإعانات من بطاطين وكراتين الأغذية، كما استمع إلى شكاوى بعض المواطنين ووجه بحلها على الفور.

وأوضحت الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الطبية تهتم بالكشف على المواطنين فى 6 تخصصات وهى الجلديه والباطنة والعظام والأطفال والرمد والانف والاذن والنساء باﻹضافه الى وجود سيارة متنقله تابعة لمديرية الصحة لتخصص تنظيم الأسرة .