أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتورة ألفت مصطفى غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات.

وجاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الاثنين أن اللجنة تتضمن في عضويتها كل من: الدكتور عاطف العوام ، نائب رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة ناهد مرتضى ، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس سابقا ، والمستشار تامر عبد الكريم شاكر، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزير الصحة والسكان، والدكتور جلال غراب أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، والدكتورة مديحة خطاب أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة ، والدكتورة سامية صلاح وكيل وزارة الصحة للشئون الصيدلية سابقا .

وتضمن القرار أيضا أن تشكل اللجنة المختصة بمباشرة السلطات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للشركة من كل من: وزراء الصحة والسكان، والتعاون الدولى، والمالية.