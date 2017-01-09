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الرئاسة توفد مندوبين للتعزية
الرئيس عبد الفتاح السيسي‎

الرئاسة توفد مندوبين للتعزية

الإثنين، 9 يناير 2017 04:14 م
خاص - محيط

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين العميد محمد سمير نصار، للتعزية في وفاة اللواء دكتور عوض مختار هلوده، والعميد جمال سعد الزهري، للتعزية في وفاة حكمت عبد العزيز إبراهيم النقباسي، والعميد ياسرعبد العال، للتعزية في وفاة الدكتورة الين نقولا عبد الملك، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء .

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