 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 02:49 مساءً
روابط سريعة
تفاصيل أول يوم جيش لمحمد رمضان في «الصاعقة»
محمد رمضان

تفاصيل أول يوم جيش لمحمد رمضان في «الصاعقة»

الإثنين، 9 يناير 2017 03:47 م

التحق النجم محمد رمضان، أمس الأحد، بالجيش المصرى لأداء الخدمة العسكرية، وبدأ بالفعل فى أداء خدمته بمركز تدريب الصاعقة، حيث تستمر مدة التدريب فيه 45 يومًا، على أن يؤدى خدمته عامين كاملين باعتبار أنه حاصل على “ثانوية عامة” ولم يُكمل تعليمه الجامعى.

وكشف عدد من المقربين للنجم محمد رمضان، أنه ذهب أمس الأحد لتسليم نفسه فى مركز التدريب، وتم تفتيشه وتلقينه تلقينا أمنيًّا من قبل ضابط الوحدة الذى بدوره أعطاه المهام الخاصة به، كما شارك فى كل الطوابير الخاصة بالمجندين المستجدين، وتمت معاملته مثل كل زملاء دفعته.

استيقظ فى اليوم التالى كأول جندى فى العنبر، وشارك فى طابور الجرى فى الصباح الباكر، وأكد أصدقاؤه من الوسط الفنى أنه أخبرهم برغبته فى الانضمام للخدمة فى سيناء؛ من أجل مشاركته فى محاربة الإرهاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3