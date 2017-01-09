التحق النجم محمد رمضان، أمس الأحد، بالجيش المصرى لأداء الخدمة العسكرية، وبدأ بالفعل فى أداء خدمته بمركز تدريب الصاعقة، حيث تستمر مدة التدريب فيه 45 يومًا، على أن يؤدى خدمته عامين كاملين باعتبار أنه حاصل على “ثانوية عامة” ولم يُكمل تعليمه الجامعى.

وكشف عدد من المقربين للنجم محمد رمضان، أنه ذهب أمس الأحد لتسليم نفسه فى مركز التدريب، وتم تفتيشه وتلقينه تلقينا أمنيًّا من قبل ضابط الوحدة الذى بدوره أعطاه المهام الخاصة به، كما شارك فى كل الطوابير الخاصة بالمجندين المستجدين، وتمت معاملته مثل كل زملاء دفعته.

استيقظ فى اليوم التالى كأول جندى فى العنبر، وشارك فى طابور الجرى فى الصباح الباكر، وأكد أصدقاؤه من الوسط الفنى أنه أخبرهم برغبته فى الانضمام للخدمة فى سيناء؛ من أجل مشاركته فى محاربة الإرهاب.