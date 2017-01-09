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شركات السياحة تجتمع اليوم لتحديد موعد توثيق عقود رحلات العمرة
حجاج ـ الحج ـ وقفة عرفات‎

شركات السياحة تجتمع اليوم لتحديد موعد توثيق عقود رحلات العمرة

الإثنين، 9 يناير 2017 03:47 م

أعلن أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه من المقرر أن يعقد عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة بمجال السياحة الدينية اجتماعا اليوم، الاثنين، بمقر غرفة شركات السياحة، لمناقشة ملف رحلات العمرة، وما يتعلق بتحديد توقيتات لبدء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لرحلات العمرة وفتح مسافات السكن بمكة المكرمة.

يأتى ذلك فى أعقاب إعلان وزارة السياحة عن بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، وذلك عقب اجتماع وزير السياحة، يحيى راشد، بممثلى الشركات السياحية الذين أبدوا رغباتهم بأن يكون تنفيذ برامج رحلات العمرة خلال الأشهر الثلاثة المشار إليها، بعد الانتهاء من الضوابط لإحكام الرقابة والإجراءات اللازمة لها خلال الفترة المقبلة.

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