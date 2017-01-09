بدأت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، في عمل رفع مساحي للإطماءات بمنطقة سدود الإعاقة للحماية من السيول .

وأوضحت الإدارة العامة للمياه الجوفية - في بيان لها اليوم الاثنين، أن فريق عمل من الإدارة يقوم بأعمال الرفع المساحي للإطماءات التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها المحافظة في أكتوبر الماضي وما قبله أمام سدود “أبو ماية” و”وادى جاسوس” و”وادى سفاجا” و”وادى البارود الأبيض”، وذلك تمهيدا لصيانتها حتى تكون جاهزة لاستقبال أية مياه سيول متوقعة.

وأضاف البيان أن المياه التي سبق احتجازها خلف السدود جفت تماما فيما عدا سد وادي البارود الأبيض ، والذي لا تزال أمامه كمية من المياه تصل إلى 10 آلاف متر مكعب تقريبا.