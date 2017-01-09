"الأفضل لم يأت بعد".. 10 سنوات على إطلاق آي فونالإثنين، 9 يناير 2017 03:30 م
يوافق يوم 9 يناير/كانون الثاني عام 2007 ذكرى تقديم ستيف جوبز للهاتف الثوري الذي أصبح علامة مسجلة لشركة آبل، آي فون.
مضت 10 سنوات على إصدار هاتف آيفون، وتحتفل آبل بذكرى الإعلان عن هذا المنتج “الثوري” الذي وعد به ستيف جوبز وكشف عنه في Macworld عام 2007.
وصف جوبز هاتف آيفون بأنه جهاز واحد بـ 3 مزايا أساسية: شاشة عريضة تعمل باللمس، وهاتف محمول ثوري، وجهاز رائع للاتصال عبر الانترنت.
خضع هاتف آيفون للعديد من عمليات المعالجة الوظيفية على مدى سنوات، إلى أن وصل إلى شكله الحالي الذي يتمتع بمزايا عديدة ومتطورة يمكنها نقل المتصفح إلى عالم آخر خلال ثوان معدودة.
باعت آبل أكثر من مليار هاتف آيفون على مدى الـ 10 سنوات الماضية، كما أصبحت الشركة الأكثر نجاحا وقيمة في العالم. ويرجع الفضل في هذا النجاح جزئيا إلى إصدار هاتف آيفون بالإضافة إلى الأعمال الفردية الأخرى، هذا وتجاوزت عائدات بيع آي فون أرباح بعض المنافسين، بما في ذلك مايكروسوفت وجوجل.
شملت إصدارات آي فون 11 جيلا في المجموع، حيث أعادت آبل تصميم الهاتف بشكل جذري في عدة مرات، كما غيرت من حجم شاشة العرض.
وفي عام 2014، قدمت آبل أكبر نسخة من الهاتف على الإطلاق، آيفون 6 بلس، وهو أول آيفون يأتي بشاشة عرض قياسها أكثر من 5 بوصات. وأصدرت الشركة App Store الذي يدعم الوصول إلى الملايين من التطبيقات عبر آيفون وآيباد وآبل ووتش وماك في 155 دولة.
ومنذ إطلاق App Store عام 2008، حصد المطورون نحو 60 مليار دولار. ويعتبر الإصدار الحالي من آيفون واحدا من الأجهزة الأكثر تقدما في جميع أنحاء العالم، حيث يتيح للمستخدمين التقاط صور ذات جودة عالية وميزة الدفع الفوري وغير ذلك.
ومع ذلك، نتج عن زيادة الضغط من المنافسين مع إشباع سوق الهواتف الذكية، ضغوط جديدة على مبيعات آيفون عام 2016، حيث شهدت المبيعات انخفاضا واضحا للمرة الأولى في تاريخ الهاتف.
ويقال إن النسخة المقبلة من آيفون، والمتوقع أن يكشف النقاب عنها في سبتمبر/أيلول 2017، ستكون بشاشة كبيرة تغطي معظم الجزء الأمامي من الهاتف. وتشير الشائعات إلى أن آبل تعتزم العودة إلى التصميم الزجاجي الكامل، والتخلص من الزر الرئيسي بالإضافة إلى إدخال ميزة الشحن اللاسلكي.
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