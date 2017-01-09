رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بحكم قضائي صدر في فنلندا لصالح المسلمين، حيث قضت محكمة فنلندية بمعاقبة نائب برلماني فنلندي وتغريمه؛ بسبب تحريضه ضد المسلمين على الفيس بوك.

وأشار المرصد - في بيان اليوم الاثنين إلى أن إحدى المحاكم الفنلندية عاقبت النائب البرلماني عن حزب الفنلنديين القومي تيفو هاكارينن بعد نشره تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يدعو فيها إلى “فنلندا خالية من المسلمين”.

وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، أن الأمر يرقى إلى كونه تحريضا ضد مجموعة عرقية، لذا فرضت المحكمة الجزئية وسط فنلندا غرامة مالية على هاكارينن.

ودعا المرصد إلى مواجهة خطاب الكراهية على الفيس بوك ضد المسلمين، وضرورة دعم كل إجراء قانوني أو تحرك شعبي في هذا المجال.

وكان النائب قد زعم، في تدوينته، أنه ليس كل المسلمين إرهابيين لكن كل الإرهابيين مسلمون، وذلك تعليقا على هجوم بشاحنة في فرنسا في يوليو من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا.

وقال حزب الفنلنديين القومي، الذي ينتمي إليه النائب، “إنه سيبحث الشهر المقبل العقوبات السياسية التي يمكن أن توقع عليه”.. ومن المعروف أن الحزب، الذي كان اسمه سابقا باسم “الفنلنديين الحقيقين”، معروف بتعصبه القومي وآرائه المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبي ولكن خفف من خطابه العنصري بعد انضمامه لتحالف من ثلاثة أحزاب شكلت الحكومة في فنلندا عام 2015.

يذكر أن فنلندا شددت من سياسات الهجرة، جنبا إلى جنب مع غيرها من بلدان شمال أوروبا، بعد وصول حوالي 32 ألفا من المهاجرين واللاجئين إلى فنلندا عام 2015.

يذكر أنه في فنلندا أيضا احتشد الآلاف من الناس ضد الكراهية العرقية في العاصمة هلسنكي 2015 بعد أن دعا برلماني فنلندي آخر، في تدوينة له على الفيس بوك، لمحاربة التعددية الثقافية.