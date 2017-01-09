توجه وفد من ثمانية دبلوماسيين إلى مصر، اليوم الاثنين، حيث ينوون معالجة حالة إبراهيم حلاوة، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية، والذي تم اعتقاله منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وركز موقع «آر تي إيه» الإيرلندي على دعوة مصر لوفد الدبلوماسيين الإيرلنديين؛ معللا بأن القاهرة تريد تطبيع العلاقات مع العاصمة “دبلن”.

وقال الموقع إن المجموعة التعددية الحزبية من الدبلوماسيين الإيرلنديين، من المقرر أن تقضي 5 أيام في مصر، يلتقون خلالها نظراءهم المصريين؛ لمناقشة العلاقات البرلمانية وبناء تعاون أقوى في مجالات مثل الزراعة والتجارة والسياحة.

ويعتزم الوفد الإيرلندي أيضا تسليط الضوء على قضية السجين حلاوة، والذي ألقي القبض عليه في احد المساجد في القاهرة خلال اضطرابات شهدتها العاصمة المصرية في أغسطس 2013.

ويذكر الموقع الإيرلندي ان محاكمة حلاوة تأجلت 17 مرة.

ومن المقرر، وفقا للموقع الإيرلندي، أن يلتقي الوفد مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعضاء من الحكومة المصرية.

وتقول عائلة «حلاوة» إنهم يأملون في أن تسفر هذه الزيارة عن عودة المعتقل الإيرلندي إلى منزله.