تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء حسنى زكى ــ مدير الإدارة، من ضبط المسئولين عن شونة تابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين “قطاع أعمال عام” الكائنة بسمسطا “محافظة بنى سويف” لتلاعبهم في أرصدة الاقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة عن طريق اثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد، متربحين من جراء ذلك ومهدرين أموالًا طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل واثبت عجز 18 الف طن.

وتم مطابقة الرصيد الفعلي من الاقماح على الأرصدة، وتبين أن المثبت بالدفاتر 22060.490 طن اثنان وعشرون ألفاً وستون طناً وأربعمائه وتسعون كجم ” أقماح محلية توريد موسم 2016، وأن الرصيد الفعلي:11402.630 طن ” إحدى عشر، ألف وأربعمائة واثنان طن وستمائه وثلاثون كجم” أقماح محلية توريد موسم 2016 وتبين وجود عجز في كمية 10657.860 طن أقماح محلية محلية توريد موسم 2016 قام المتهم بالتصرف فيها بيعها فى السوق السوداء.

كما تمكنت الإدارة من ضبط المسئولين عن شونة تابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين “قطاع أعمال عام” الكائنة بدائرة مركز شرطة سمسطا “محافظة بنى سويف” بالتلاعب في أرصدة الاقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة عن طريق اثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها على خلاف الحقيقة مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد، وبمطابقة الرصيد الفعلي من الأقماح على الأرصدة الدفترية تبين أن المثبت بالدفاتر :15022.460 طن ” خمسة عشر ألفاً واثنان وعشرون طنا وأربعمائة وستون كجم ” أقماح محلية توريد موسم 2016 ، والرصيد الفعلى 6535.584 طن ” ستة آلاف وخمسمائة خمسة وثلاثون طن وخمسمائة أربعة وثمانون كجم” أقماح محلية توريد موسم 2016 وتبين وجود عجز في 8486.876 طن ” ثمانية آلاف وأربعمائة وستة وثمانون طنا وثمانمائة ستة وسبعون كجم . أقماح محلية محلية توريد موسم 2016 وقام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء.