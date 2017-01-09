''هربس الشفاه''.. فيروس قد يلازمك طول حياتك!الإثنين، 9 يناير 2017 03:19 م
يعد هربس الشفاه مرضا فيروسيا مزعجا للغاية؛ حيث أنه يتسلل إلى الجسم خِلسة ويبقى طوال الحياة. وغالبا ما يكون هذا المرض، الذي يشوه المظهر الجمالي للشفاه، غير ضار لدى البالغين، ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة الرضع.
وقال طبيب الأطفال والمراهقين الألماني هيرمان جوزيف كال إن السبب في الإصابة بهربس الشفاه يرجع إلى العدوى بما يعرف بفيروسات الهربس البسيطة، والتي يصاب به معظم الناس قبل بلوغ عامهم الخامس في نطاق العائلة، مشيرا إلى أن هذه الفيروسات تنتقل عبر اللعاب أو الأصابع بشكل غير ملحوظ غالبا؛ نظرا لأن الشخص المصاب قد ينقل العدوى إلى شخص آخر قبيل ظهور البثور المميزة للهربس.
ومن جانبه، قال اختصاصي علم الفيروسات البروفيسور توماس ميرتينس إن فيروسات الهربس البسيطة تتوغل إلى داخل الخلايا العصبية حتى تصل إلى عقدة عصبية تقع أسفل الصدغ تقريبا، وفي هذه العقدة العصبية لما يسمى بالعصب ثلاثي التوائم تستقر الفيروسات طوال الحياة، طبقاً لما ورد بوكالة الأنباء “الألمانية”.
وأضاف ميرتينس أن هذه الفيروسات تكون غير نشطة أغلب الوقت، ولكن هناك بعض المسببات، التي تساعد على إعادة تنشيطها وعودتها إلى سطح الجلد مجددا, وخلال عمليات إعادة التنشيط تظهر البثور المؤلمة على الشفاه.
وبدوره، قال اختصاصي الأمراض الجلدية فولكه هابرمان إن الأسباب، التي تؤدي إلى نشوء البثور، ليست معلومة على وجه الدقة، ولكن الأطباء يرجحون أن الأسباب قد ترجع إلى الأشعة فوق البنفسجية والانفعال والتوتر النفسي وكذلك ضعف المناعة؛ لذا كثيرا ما يكون هربس الشفاه مصاحبا لعدوى الإنفلونزا.
مضاعفات لدى الرضع
وأشار طبيب الأطفال كال إلى أنه في حالات استثنائية قد تحدث مضاعفات لدى الرضع بعد العدوى الأولى؛ ففي بعض الحالات يكون الغشاء المخاطي للفم مغطى بالكامل ب، ومن ثم يتعذر عليهم الشرب. وفي حالات نادرة قد يتفاقم الأمر ويصل إلى حد الإصابة بالتهاب المخ، والذي قد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم علاجه، وفي حالات كثيرة تتبقى أضرار مستديمة. لذا ينبغي على الوالدين استشارة الطبيب فور الاشتباه في إصابة الطفل بالهربس.
وأضاف هابرمان أن هربس الشفاه غالبا ما يكون غير ضار لدى البالغين، موضحا أنه يتم علاجه خلال أول خمسة أيام فقط بواسطة الكريمات، التي تحد من انتشار الفيروسات. ومن الأفضل أن يستعمل المرضى هذه الكريمات بمجرد الإحساس بحكة خفيفة. وبعدما تجف البثور وتنشأ القشرة المميزة للهربس، يكفي حينئذ استعمال لوشن محتوي على الزنك.
وفي حال الإصابة بالهربس بشكل متكرر وعلى نطاق كبير، فإنه يتم اللجوء إلى تعاطي الأقراص المضادة للفيروسات. ولا توجد لقاحات ضد فيروسات الهربس البسيطة حتى الآن.
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