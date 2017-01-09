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تخصيص أراضي بالمحمودية وأبو المطامير لإقامة وحدة صحية ومركز شباب في البحيرة
محمد سلطان محافظ البحيرة

تخصيص أراضي بالمحمودية وأبو المطامير لإقامة وحدة صحية ومركز شباب في البحيرة

الإثنين، 9 يناير 2017 03:13 م
محيط: متابعات

قال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، اليوم الاثنين، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على إعادة تخصيص مساحة نصف فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية تل الآثار كفر الرحمانية بقرية “فيشا” بمركز المحمودية لاستخدامها في إقامة مركز شباب عليها.

وأوضح المحافظ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على تخصيص قطعة أرض زراعية بمساحة 1050 مترا مربعا تبرعا من أحد المواطنين بقرية “سفنا” التابعة للوحدة المحلية لقرية “ناصر” مركز أبو المطامير لإقامة وحدة صحية عليها، وذلك بناءً على مخاطبة المحافظة لوزير الزراعة للموافقة على تخصيص تلك المساحة لإقامة المشروع.

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