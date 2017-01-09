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الإثنين 9 يناير 2017 03:00 مساءً
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نتائج واعدة لتجارب مصل الملاريا
مصل

نتائج واعدة لتجارب مصل الملاريا

الإثنين، 9 يناير 2017 03:08 م

أثبتت تجارب أولية على الجيل الجديد للقاح الملاريا – مستمد من نموذج ضعف من طفيل الملاريا – فعاليته وسلامته على عدد قليل من البشر.

وكشف الباحثون – خلال دراسة نشرت مؤخراً في مجلة “علوم الطب بالحركة” – أن لقاح يسمى GAP3KO ، يعمل على تحفيز الاستجابة المناعية الفعالة ضد طفيل الملاريا المنجلية القاتل، دون أن يتسبب في آثار جانبية خطيرة.

ويعد مرض الملاريا، من أمراض الدم ينجم عن الإصابة بطفيليات “البلازموديوم”، فيما يعد “المتصورة المنجلية” طفيل الملاريا الأكثر انتشارا، كما أنها أكثر أشكال الملاريا فتكاً، إذ لم يتم علاجها خلال 24 ساعة يتسبب في أمراض خطيرة والموت في نهاية المطاف.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية WHO ، هناك ما يقرب من 212 مليون حالة ملاريا جديدة في جميع أنحاء العالم، ونحو 429 ألف حالة وفاة بسبب هذا المرض في عام 2015، وأن أكثر من 90% من حالات الملاريا تسبب الوفاة في إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، نسبها تزيد في الأطفال دون الخمسة أعوام.

وفى الوقت الحاضر، لا يوجد لقاح مرخص للملاريا، حيث تشمل الإستراتيجيات الوقائية من المرض، المبيدات والناموسيات والأدوية المضادة للملاريا، في حين أن العلاج الأساسي للمرض قائم على مادة “الأرتيميسنين” المركبة.

وتتفق المؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم على الحاجة لوجود لقاح فعال للقضاء على المرض الملاريا تماماً.

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