أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الشرعية تجري استعدادات لارسال 3 ألوية عسكرية للمشاركة في معركة استعادة محافظة “صعدة” التي تعد معقلا للحوثيين.

وأكدت المصادر - حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الإثنين، أن الألوية الثلاثة ستنضم إلى القوات المرابطة في مديريتي “البقع” و”باقم” خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الجيش اليمني قد أعلن - في وقت سابق - استعادة مواقع جديدة في محافظة صعدة شمالي البلاد، من سيطرة جماعة الحوثي، موضحا أن قواته تقدمت على الحوثيين في جبل الثار وجبل حبش ومخنق صله، بجبهة البقع.