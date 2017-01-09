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الإثنين 9 يناير 2017 03:01 مساءً
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قوات الشرعية اليمنية ترسل 3 ألوية عسكرية لاستعادة "صعدة"
صعدة - أعمال عنف باليمن - اليمن

قوات الشرعية اليمنية ترسل 3 ألوية عسكرية لاستعادة "صعدة"

الإثنين، 9 يناير 2017 03:13 م
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أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الشرعية تجري استعدادات لارسال 3 ألوية عسكرية للمشاركة في معركة استعادة محافظة “صعدة” التي تعد معقلا للحوثيين.

وأكدت المصادر - حسبما ذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم الإثنين، أن الألوية الثلاثة ستنضم إلى القوات المرابطة في مديريتي “البقع” و”باقم” خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الجيش اليمني قد أعلن - في وقت سابق - استعادة مواقع جديدة في محافظة صعدة شمالي البلاد، من سيطرة جماعة الحوثي، موضحا أن قواته تقدمت على الحوثيين في جبل الثار وجبل حبش ومخنق صله، بجبهة البقع.

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