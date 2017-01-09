دفعت عمليات البيع لجني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات اليوم /الاثنين/ بعد سلسلة ارتفاعات قياسية قادتها إلى تحقيق أرقام تاريخية جديدة مع مطلع العام الجديد.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2ر612 مليار جنيه فيما بلغت أحجام التداول الإجمالية بالسوق 2ر1 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 86ر0 % ليبلغ مستوى 16ر12781 مليار جنيه، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنحو 86ر0 % ليبلغ مستوى 61ر460 نقطة.

شملت التراجعات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 85ر0 % ليبلغ مستوى 36ر1104 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن الأسهم خاصة الكبرى والقيادية تشهد حالة من التصحيح وجني الأرباح للارتفاعات التي سجلتها في الجلسات الماضية، مع اتجاه المستثمرين لتحويل أرباحهم السوقية إلى أرباح رأسمالية، يصاحبها عمليات إعادة هيكلة للمحافظ المالية والانتقال لقطاعات لم تشهد ارتفاعات بقوة الأسهم القيادية.

من جانبه، قال حسني السيد محلل أسواق المال إن الأسهم التي شهدت صعودا قويا في الجلسات الماضية لاقت بعض عمليات البيع منذ النصف الثاني من جلسة الأمس، واستكملت التصحيح في جلسة اليوم، لتنتقل السيولة إلى قطاعات آخرى خاصة في القطاع العقاري.

وتوقع السيد أن تشهد الأسهم الكبرى والقيادية حركة عرضية تصحيحية حتى آخر هذا الأسبوع قبل أن تعاود رحلتها الصعودية مجددا لتستهدف مستويات قياسية جديدة، مدعومة بنتائج أعمال قوية متوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عن العام الماضي 2016.