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إيهاب يوسف: القوات لم تنجح في التصدي لـ«هجوم العريش»
الدكتور ايهاب يوسف

إيهاب يوسف: القوات لم تنجح في التصدي لـ«هجوم العريش»

الإثنين، 9 يناير 2017 03:09 م

اعتبر خبير إدارة المخاطر، اللواء إيهاب يوسف، أن الشرطة المصرية، نجحت “جزئياً”، في التصدي للهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الإثنين، في العريش، وأسفر عن استشهاد 8 من قوات الأمن ومدني.

وأشار يوسف، في مداخلة هاتفية مع شبكة قنوات “أون”، إلى أنه لا يعتبر أن القوات نجحت بنسبة 100%، حيث أن العملية الإرهابية شهدت استشهاد 8 شرطيين.

وأوضح خبير إدارة المخاطر، أن مصر تواجه عدو يطور من إمكانياته باستمرار، ما يتطلب أيضاً تطوير القوات من عملية التسليح. وتكثيف عملية المكافحة.

جدير بالذكر، أن هجومين إرهابيين استهدفا كمائن أمنية بالعريش، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة ومدني، بالإضافة إلى إصابة 6 من الأمن ومثلهم من المواطنين.

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