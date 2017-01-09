تلقى الجهاز الطبي بالأهلي خلال الأيام القليلة الماضية، خطابا رسميا من اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بجدول المحظورات الجديد من الأدوية والعقاقير التي تخضع لعقوبة المنشطات.

وقال الدكتور أيمن الشربيني عضو الجهاز الطبي للفريق الأول - فى تصريح اليوم الأثنين- إن “الكاف يرسل سنويًا قبل انطلاق البطولات الموسمية جدول المحاذير للأدوية والعقاقير المنشطة، مرفق به كافة التحديثات للأندية التي تشارك في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وشدد على أن الجهاز الطبي للأهلي يخطر اللاعبين بأي تعديلات على جدول الأدوية المحظورة؛ من باب التذكرة، ودائما اللاعبون لا يتناولون أية أدوية إلا عن طريق الجهاز الطبي.

من جانب آخر، أجرى لاعبو الفريق الأول - خلال تدريباتهم الصباحية اليوم الاثنين - فحوصات قياسات نسبة الدهون في الجسم، في إطار سعي الجهاز الطبي لوضع ملف شامل لكل اللاعبين مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز.

ويحدد الثنائي أنيس الشعلاني مدرب الأحمال، وهاني وهبة طبيب التغذية، البرنامج الغذائي والبدني للاعبين خلال المرحلة المقبلة وفقا لتلك القياسات.