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مصادر: استقرار الحالة الصحية لجميع مصابي «هجوم العريش»
العريش - هجوم مسلح -استشهاد

مصادر: استقرار الحالة الصحية لجميع مصابي «هجوم العريش»

الإثنين، 9 يناير 2017 03:04 م

كشفت مصادر أمنية، عن أن الحالة الصحية لجميع مصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين المطافئ بالعريش، اليوم الإثنين، مستقرة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لفضائية “أون تي في”، أن الضابط المصاب في الهجوم الإرهابي، على رتبة “نقيب”، وأصيب بطلق ناري في الكتف.

جدير بالذكر، أن هجومين إرهابيين استهدفا كمائن أمنية بالعريش، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة ومدني، بالإضافة إلى إصابة 6 من الأمن ومثلهم من المواطنين.

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