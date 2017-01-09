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الرئيس الفلسطيني يطالب ترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
اجتماع لمنطمة التحرير الفلسطينية برئاسة محمود عباس

الرئيس الفلسطيني يطالب ترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الإثنين، 9 يناير 2017 03:04 م
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طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبومازن” الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعدم نقل سفارة بلاده إلى القدس لما لهذه الخطوة من أثار مدمرة على عملية السلام وخيار حل الدولتين وأمن واستقرار المنطقة على اعتبار أن قرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بضم القدس الشرقية، لاغ وباطل، ومخالف للقانون الدولي .. جاء ذلك في رسالة بعثها عباس إلى ترامب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن أبو مازن بعث أيضا رسائل إلى رؤساء كل من روسيا، والصين، وفرنسا، والمستشارة الألمانية، ورئيسة وزراء بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورئاسة عدم الانحياز، وأمين عام الجامعة العربية، دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

وناشد المجتمع الدولي إلزام سلطة الاحتلال بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام.

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