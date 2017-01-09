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مصرع 10 أشخاص في بولندا بسبب موجة صقيع
عاصفة ثلجية في بريطانيا‎

مصرع 10 أشخاص في بولندا بسبب موجة صقيع

الإثنين، 9 يناير 2017 03:09 م
وكالات

أعلنت السلطات البولندية، اليوم الإثنين، وفاة 10 أشخاص إثر موجة صقيع تجتاح أوروبا، ما رفع عدد ضحايا موجة الطقس السيء في البلد إلى 65 منذ نوفمبر الماضي.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية أن درجات الحرارة بلغت نحو 20 درجة تحت الصفر في بعض المناطق، فيما حصد أمس أكبر عدد من الوفيات نتيجة البرد في بولندا.

ومن جانبها، دعت الشرطة البولنديين إلى التنبه لخطر انخفاض حرارة الجسم دون المعدل الطبيعي.

يذكر أنه في الشتاء الماضي الذي كان يعد دافئا نسبيا، توفى 77 شخصا من البرد في هذا البلد الذي يضم 38 مليون نسمة.

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