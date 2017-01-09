تقدم النائب اشرف عمارة، عضو مجلس النواب بسؤال إلى وزير التربية والتعليم بشأن الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، معتبرًا أن المراكز التعليمية أصبحت كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية.

وقال في السؤال الذي حصل شبكة الإعلام العربية “محيط” على نسخة منه-، إن مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم.

وأوضح أن إعلانات مراكز الدروس الخصوصية تملؤ شوارع القاهرة، وهو ما يعني محاربة الدولة بشتى الطرق.

وبيّن أن سعر المجموعة الأسبوعية يتراوح بين 200 إلى300 حسب المرحلة التعليمية فضلا عن أن الإقبال على المراكز التعليمية شديد نظرا لضعف مستوى الشرح في المدرسة وعدم اهتمام الأساتذة بالمستوى التعليمي للطلاب الأمر الذى يجبرهم على الدروس الخصوصية.