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الإثنين 9 يناير 2017 03:00 مساءً
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فيديو .. مسن كفيف بلا مأوى : "ربنا بيدي البرد على قد الغطا"
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فيديو .. مسن كفيف بلا مأوى : "ربنا بيدي البرد على قد الغطا"

الإثنين، 9 يناير 2017 03:06 م
كتبت : أنديانا خالد

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لاحد المسنين ويبدو انه من ضعاف السمع وكفيف ، ويتحدث الشخص الذى صور الفيديو مع المسن ويدعى “عم عبده” .

وقال الناشطون عن عم عبده :”انه شيخ مسن يبلغ من العمر حوالى 90 سنة ويعانى من كف البصر وضعف السمع ويسكن وحده فى كوخ بلا حمام أو مياه داخل خرابة بعد أن هدم أصحاب المنزل البيت عليه بحارة الشهاينة بجوار مسجد المطراوى بالمطرية فى شرق القاهرة ” .

ويتحدث “عم عبده ” بعزة نفس مع الشخص عندما سأله عن احتياجه لبطانية لمقاومة البرد ، فطلب منه الا يشترى اى شئ وان كان متاحا لديه فاليأتى دون ان يكلف نفسه لان “ربنا بيدي البرد على قد الغطا ” حسب تعبير المسن .

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