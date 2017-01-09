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القوات العراقية تتوقع اكمال السيطرة خلال أيام على أحياء شرق الموصل
القوات العراقية

القوات العراقية تتوقع اكمال السيطرة خلال أيام على أحياء شرق الموصل

الإثنين، 9 يناير 2017 03:03 م
وكالات

قال قائد في قوات مكافحة الارهاب العراقية في مدينة الموصل الاثنين، ان القوات العراقية ستفرض سيطرتها الكاملة “خلال ايام قليلة” على الاحياء الشرقية لمدينة الموصل حيث تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية.

وتقاتل قوات عراقية ابرزها من قوات مكافحة الارهاب الى جانب قوات اخرى من الجيش والشرطة الاتحادية منذ اسابيع الجهاديين في الجانب الايسر من مدينة الموصل في اطار عملية استعادة المدينة التي تعد اخر اكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وقال الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات مكافحة الارهاب، رداً على سؤال عن الوقت المطلوب لاستكمال تطهير الجانب الايسر، قائلاً “ايام معدودة ان شاء الله”.

وفي ما يتعلق بمقاومة الجهاديين، قال ان “داعش الآن في حالة انهيار وتقريباً فقد توازنه في الجانب الايسر، وسنلاحقه اينما وجد”.

واشار الفريق الاسدي الى ان “قطعات مكافحة جهاز الارهاب سيطرت على الجسر الرابع على نهر دجلة وهي مفتوحة هناك وعلى بعد 150 متراً عن الجسر”، مؤكداً “الجسر سقط تعبوياً ومن حيث الامداد للعدو”.

واضاف “قطعاتنا أصبحت على مسافة قليلة ليتم تطويق جامعة الموصل” التي تشغل مساحة واسعة من الجانب الايسر للمدينة.

بدأت القوات العراقية بدعم التحالف الدولي عملية واسعة في 17 من تشرين الاول/اكتوبر لاستعادة الموصل التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية مع مناطق واسعة في شمال وغرب العراق بعد هجوم شرس في حزيران/يونيو 2014.

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