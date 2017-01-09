رئيس الوزراء الأردني من بغداد: نقف إلى جانب العراق في حربه ضد "داعش"

أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب، وقال: اننا نقف إلى جانب العراق في حربه ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأشار الملقي - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العبادي في بغداد اليوم/الاثنين/،عقب جلسة مباحثات موسعة - إلى أن الأردن يسعي لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق وتم الاتفاق على أن يكون عام 2017 هو عام انجاز الاتفاقات الثنائية بين البلدين .

ومن جانبه ، نوه العبادي إلى أن العراق يسعي لتشجيع التجارة مع والأردن وفتح معابر حدودية جديدة بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا مد خط أنبوب نقل النفط من العراق إلى الأردن.