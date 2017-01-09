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برلماني: انهيار مئذنة ابن خلدون للمرة الثانية اهمال من الحكومة
النائب فرج عامر عضو مجلس النواب

برلماني: انهيار مئذنة ابن خلدون للمرة الثانية اهمال من الحكومة

الإثنين، 9 يناير 2017 02:19 م
محيط: خاص

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، ببيان عاجل بشأن انهيار مئذنة مسجد ابن خلدون بالإسكندرية.

وقال إن انهيار مئذنة مسجد ابن خلدون بالإسكندرية تسبب الانهيار في تهشيم سيارات المواطنين، مشيرًا إلى أنها  ليست المرة الأولى.

وأوضح في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط”، أن المسجد خاضع لأعمال تجديد وتطوير من قبل وزارة الآثار وتحت إشراف وزارة الأوقاف؛ إلا أن أعمال الصيانة بالمئذنة تجاوزت الثلاث سنوات، دون أي متابعة أو رقابة.

وأشار إلى أن إنشاء المسجد كان قبل 100 عام، ولكنه غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وهذا أمر يستغرب له.

وطالب بتحديد موعد للانتهاء من أعمال الترميم، وتعويض المتضررين من جراء عملية انهيار المئذنة، وإدراج جامع ابن خلدون ضمن قوائم الآثار وتسجيل المئذنة ضمن الآثار المصرية.

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