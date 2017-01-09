كشف أحمد رامي - أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - اليوم الاثنين، عن علاقة وصفها بالـ”مريبة”، بين المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي وإيران.

وقال “رامي” في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أقر وأعترف أن من أكثر من أخطأت في تقدير مواقفهم حمدين صباحي، لكن لله الحمد اكتشفت حقيقته مبكرًا نسبيًا”.

وأضاف: “أول موقف كاشف كان منقولًا لي دون أن أحضره مباشرة عن تواصل تم بينه وبين د. مرسي بعد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية 2012، رفض فيه حمدين دعم د. مرسي أو الشراكة السياسية معه”.

وتابع: “لكن الواقعة التي أشهد عليها أنني ذهبت بعد الجولة الأولى لأحد الإعلاميين وثيقي الصلة بالشأن الإيراني ليكون وسيطًا بيني وبين رجال لهم تأثير على الطرق الصوفية، ودار بيننا حديث قبل أن يرشدني لمن يمكن أن أذهب إليه في محاولة لحشد أصوات بعض الطرق الصوفية”.

وذكر رامي أنه كان من بين هذا الحديث “دعوته لزيارة طهران”، مضيفًا: “وقد رفضتها بعد أن سألته عن السبب لدعوتي فقال للاطلاع على صناعة الدواء المتطورة هناك، فأجبته لكنني لست رجل أعمال وليس لي علاقة بالصناعة بصورة مباشرة”.

وجاء في الحديث بحسب رامي: “عتاب على أن المرشد محمد بديع لم يرد على دعوة تلقاها من خامنئي مرشد الثورة الإيرانية لزيارة إيران”.

وأضاف: “طلب وعرض أن يستقبل مرسي بصفته مرشحًا رئاسيًا السفير الإيراني مثل باقي المرشحين في الجولة الأولى الذين قابلوه”.

وأخيرًا: “عرض المساعدة (مساعدة الإخوان) في إلزام حمدين صباحي بتنفيذ كل طلبات مرسي في حال موافقته على لقاء السفير الإيراني (آنذاك) أو حتى اتصال تليفوني يطلب فيه منه ذلك وهو ما لم يتم لاحقًا”.