موجة برد قارسة في استقبال شهر "طوبة"الإثنين، 9 يناير 2017 03:17 م
استقبلت موجة برد قارسة في مصر وأغلب دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية، شهر طوبة بحفاوة بالغة حيث يبلغ فصل الشتاء ذروته في هذا الشهر القبطي، الذي يتميز بانخفاض شديد في درجات الحرارة، وشهر طوبة هو الشهر الخامس في السنة القبطية (المصرية القديمة)، ويكون في الفترة ما بين 9 يناير و 7 فبراير في التقويم الميلادي (الجريجوري).
وهو أيضا الشهر الأول في موسم النمو في مصر القديمة “البروييت”، الذي يتزامن مع انتهاء فيضان نهر النيل وبداية إخضرار الأراضي المصرية وإنبات الزرع والمحاصيل وتغطيتها تربة الغيطان والمزارع، وينسب إسم طوبة، إلى الإله (أمسو أو طوبيا)، أي الأسمى، الأعلى، إله المطر، وإليه سميت مدينة طيبة المعروفة حاليا بالأقصر، ومعناها غسيل أو تطهير، ويسمى أيضا “خم”، وهو شكل من أشكال أمون رع إله طيبة بمصر العليا أو إله نمو الطبيعة، لأن فيه يكثر المطر وتخصب الأرض ويبدأ الزرع في الإنبات.
ويقع هذا الشهر بين شهري كيهك وأمشير، وعدة أيامه ٣٠ يوما، ويتميز بعذوبة مذاق الماء فيه، إلى جانب برودة الطقس التي يضرب بها المثل في “جعل الصبية كركوبه”، من شدة البرد والرطوبة، ويقال فيها في الأمثال الشعبية طوبة أبو البرد والعنوبة (الآلام)، ويحتضن شهر طوبة ثلاث نوات من النوات التي تهب على الإسكندرية، وهى نوه الفيضة الكبيرة شديدة الأمطار وتحدث يوم ١٢ يناير، ونوة الغطاس في يوم ١٩ يناير وهى ممطرة، ونوة الكرم غزيرة المطر وتحدث في ٢٨ يناير من كل عام.
وقد شهدت العديد من الدول الأوروبية موجة صقيع شديدة بسبب كتل هوائية قطبية تحركت من اسكندينافيا باتجاه وسط أوروبا، وأدت إلى انخفاض درجات الحرارة لتصل في بعض المناطق لما يقارب من ثلاثين درجة تحت الصفر، وأدت هذه الموجة إلى وفاة الكثير من الأشخاص وبينهم عدد من المهاجرين، وشهدت موسكو الميلاد الأورثوذكسي الأشد برودة منذ 120 عاما مع درجات حرارة بلغت نحو 30 درجة تحت الصفر ليلا، بحسب وكالة ريا نوفوستى.
وتساقطت الثلوج بكثافة على وسط إيطاليا وعلى مدينة إسطنبول التركية، وفى براغ والتشيك، واليونان وسويسرا وألمانيا وفرنسا، وقطعت عدة خطوط السكك الحديدية، وألغيت المئات من الرحلات الجوية، كما توقفت حركة الملاحة في عدد من البواغيز والمضايق.
ولشهر طوبة ٨٥ تذكارات وعيد قبطي، ومن أبرزها استشهاد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وتولى البابا ثاؤناس البطريك ال١٦ من البطاركة الأقباط، واستشهاد أطفال بيت لحم، وتولى البابا ثيؤدوسيوس البطريك ال ٧٩ من البطاركة المصريون، وعيد ختان السيد المسيح، وعودة رأس القديس مار مرقص الرسول، وعيد الغطاس في ١٠ طوبة، واستشهاد القديسة دميانه.
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