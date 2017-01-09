قالت وسائل إعلام روسية إن فلاديمير سولنتسيف المدير العام لمؤسسة “إنيرجيا”، الروسية المسئولة عن إطلاق وتطوير الأقمار الصناعية، أعلن أنه من المقرر أن يتم إطلاق القمر الصناعى المصرى “إيجبت سات-2” فى عام 2019.

وأوضح سولنتسيف وفقا لوسائل الإعلام الروسية، أن عملية تصنيع القمر الصناعى المصرى فى روسيا بدأت بالفعل، ومن المقرر أن تتم عملية الإطلاق فى عام 2019.

يذكر أن إيجيبت سات-2 هو قمر صناعى مصرى للاستشعار عن بعد، بعد القمر الاول إيجيبت سات – 1، حيث يأتى إطلاق القمر ضمن برنامج الفضاء المصرى والذى يهدف إلى تطوير استخدامات تكنولوجيا الفضاء فى مصر، والذى يهدف أيضا لاكتساب وتوطين تكنولوجيا صناعة الفضاء فى مصر ليصبح لها دورها ومكانها المناسب فى هذا المجال.