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«الغرف السياحية» يضع مقترحاته للائحة الانتخابات اليوم
غرفة السياحة

«الغرف السياحية» يضع مقترحاته للائحة الانتخابات اليوم

الإثنين، 9 يناير 2017 02:06 م

يعقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماعه الدورى اليوم لوضع مقترحاته حول لائحة الانتخابات المقبلة.
وتنتظر وزارة السياحة نتيجة الاجتماع اليوم للاتحاد للتعرف على مقترحاته بشأن الانتخابات لقياس مدى مطابقتها للقانون على أن يتم عرضها بعد ذلك على وزير السياحة لإقرارها.

كان من المقرر انتهاء فترة لجان تسيير أعمال الاتحاد وغرفه 17 يناير الحالى بعد أن مد وزير السياحة، يحيى راشد، عملها بمدة شهرين إضافيين.

وسيتم نشر اللائحة بالتفصيل فى الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير السياحة عليها، متوقعا أن تستغرق هذه الإجراءات بعض الوقت وهو ما يعيق إجراء الانتخابات فى موعدها.

ومن المقرر أن يرأس كريم محسن نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد الاجتماع اليوم بعد استقالة نورا على الرئيس السابق للجنة.

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