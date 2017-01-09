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الإثنين 9 يناير 2017 01:20 مساءً
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محافظة الوادي الجديد تطلق خدمة «دليل المواطن»‎
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

محافظة الوادي الجديد تطلق خدمة «دليل المواطن»‎

الإثنين، 9 يناير 2017 02:05 م

أطلقت محافظة الوادي الجديد خدمة “دليل المواطن” على موقعها وبوابتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت ليكون بمثابة نافذة للمواطنين يتعرفوا من خلالها على الخدمات المقدمة في كافة القطاعات وتكلفتها المالية.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الاثنين، أنها ستقوم بنشر كافة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال العام المالي الحالي بالتكلفة المالية المقررة لكل قطاع ولكل بند داخل القطاعات المختلفة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وإنارة وخدمات مرورية والحماية المدنية وصحة وتعليم وزراعة وطب بيطري وخدمات اجتماعية وغيرها من الخدمات بالمحافظة.

وأوضح البيان أن ذلك بناء على توجيهات المحافظ اللواء محمود عشماوي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لمعرفة الخدمات المقدمة لهم وتسهيل عملية التواصل مع المسئولين.

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