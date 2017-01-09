 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 01:21 مساءً
روابط سريعة
تكليف «كريم محسن» برئاسة اتحاد الغرف السياحية
اتحاد الغرف السياحية

تكليف «كريم محسن» برئاسة اتحاد الغرف السياحية

الإثنين، 9 يناير 2017 02:04 م

أصدر يحيى راشد، وزير السياحة، قرارا بتكليف كريم محسن نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة اللجنة لحين إجراء الانتخابات فى الاتحاد.

وقال كريم محسن في تصريحات، إنه تم تكليفه برئاسة لجنة تسيير أعمال الاتحاد فى الفترة الحالية عقب استقالة نورا على رئيس اللجنة السابق.

أوضح محسن أنه لم يتم تحديد فترة توليه للمنصب الجديد وأنه سيظل فى المنصب الجديد لحين إجراء الانتخابات المقبلة للاتحاد المصرى وغرفه.

وكانت نورا على رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد استقالت من منصبها خلال أمس الأول بسبب ما وصفته بتجاهل الوزارة للاتحاد، وتدخل الوزير المستمر فى أعمال الاتحاد مما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3