أصدر يحيى راشد، وزير السياحة، قرارا بتكليف كريم محسن نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة اللجنة لحين إجراء الانتخابات فى الاتحاد.

وقال كريم محسن في تصريحات، إنه تم تكليفه برئاسة لجنة تسيير أعمال الاتحاد فى الفترة الحالية عقب استقالة نورا على رئيس اللجنة السابق.

أوضح محسن أنه لم يتم تحديد فترة توليه للمنصب الجديد وأنه سيظل فى المنصب الجديد لحين إجراء الانتخابات المقبلة للاتحاد المصرى وغرفه.

وكانت نورا على رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد استقالت من منصبها خلال أمس الأول بسبب ما وصفته بتجاهل الوزارة للاتحاد، وتدخل الوزير المستمر فى أعمال الاتحاد مما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها.